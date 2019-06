Bruna Marquezine será obrigada a depor após youtuber registrar queixa contra a atriz

03/06/2019 | 18:11



A youtuber que foi criticada por Bruna Marquezine no Twitter havia falado sobre processar a atriz e, agora, segundo informações do jornal O Dia, a promessa foi realmente cumprida. De acordo com a publicação, Francis Simas abriu uma queixa-crime contra Bruna no dia 27 de maio no DP da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Adriana Belém, delegada responsável pelo caso, confirmou a queixa, e informou que Bruna já está sabendo da situação e irá depor em breve:

- A Francis apresentou prints e algumas conversas de WhatsApp como provas, e a partir disso nós abrimos procedimento para ouvir a Bruna, que já está ciente. Como ela ainda não se apresentou voluntariamente para se defender diante dos fatos e das provas apresentados pela Francis, nós estaremos intimando a Bruna oficialmente a comparecer na delegacia para depor, disse.

O advogado da youtuber, Sylvio Guerra, ainda informou que sua cliente sofreu danos emocionais e materiais:

- Foram gerados vários constrangimentos e diversos danos. Oportuno se torna dizer que as consequências desses fatos foram terríveis para a Francis. As constantes ofensas têm causado à vítima [Francis] sofrimentos profundos com centenas de comentários ofensivos e de ódio gratuito.

Francis havia feito um vídeo em que falava sobre as vantagens de ser uma mulher corna. Quando comentou sobre o registro, Bruna ironizou a situação dando a entender que Francis não tem vergonha de defender uma traição.