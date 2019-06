Vinícius Castelli

04/06/2019



Artista que ganhou espaço no cenário jazz mundial e da música contemporânea e foi comparada, quando surgiu, a Billie Holiday (1915-1959), a cantora e compositora norte-americana Madeleine Peyroux tem agenda marcada em São Paulo e solta a voz dia 14 de setembro, no Tom Brasil (Rua Bragança Paulista, 1.281), a partir das 22h. As entradas custam de R$ 100 a R$ 360 e podem ser compradas pelo site www.ingressorapido.com.br.

Com 23 anos de carreira, ela traz na bagagem discografia ilustrada por nove álbuns, sendo que o último deles, Anthem, foi lançado no ano passado. Além das novas faixas, a artista repassa a trajetória e mostra ao público a fusão de jazz, blues, folk e soul-funk que a deixou conhecida. Além de São Paulo ela passa por Porto Alegre (12), Curitiba (13), Belo Horizonte (20) e Rio de Janeiro (21 e 22).<TL>VC