Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



04/06/2019 | 07:00



Veterano grupo norte-americano de thrash metal que surgiu junto de nomes como Anthrax e Metallica, o Slayer passa pelo Brasil antes de encerrar a carreira. O quarteto toca em São Paulo, dia 2 de outubro, no Espaço das Américas (Rua Tagipuru, 795) e aproveita para comemorar 38 anos de estrada. Além da Capital paulista, a banda também se apresenta no Rock In Rio, dois dias depois.

Formado por Tom Araya (voz e contrabaixo), Kerry King (guitarra), Paul Bostaph (bateria) e Gary Holt (guitarra), o grupo segue divulgando seu último título de estúdio, Repentless.

Além disso, o conjunto, conhecido pelo som brutal e as letras questionadoras, aproveita para repassar a carreira e pincela temas de discos como South of Heaven, Seasons In The Abyss e Show No Mercy. Não ficam de fora do repertório músicas como Raining Blood, Angel of Death, Evil Has No Boundaries e Chemical Warfare.

Os ingressos para o espetáculo custam de R$ 160 a R$ 420 e podem ser comprados pelo site www.livepass.com.br. A pré-venda tem início dia 14. Já a venda ao público em geral começa a partir do dia 17.