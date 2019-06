João Kléber fala sobre estado de saúde após cirurgia de emergência: - Coração novo

03/06/2019 | 17:11



Parece que deu tudo certo! Após João Kléber ter sido internado às pressas na última sexta-feira, dia 31, por conta de um problema no coração, a assessoria dele contou ao ESTRELANDO que o apresentador está repousando em casa e que voltará às gravações do João Kléber Show na próxima sexta-feira, dia 7.

Para quem não está a par de sua situação, sua namorada contou no programa a Tarde é Sua - também no dia 31 - que após um exame cardíaco de rotina, duas artérias do coração dele mostraram estar obstruídas. Para resolver a complicação, ele precisou fazer um procedimento em que colocou dois stents - próteses que podem ser colocadas no interior de uma artéria para evitarem o entupimento dos vasos sanguíneos.

Aproveitando, a assessoria também passou um recado do apresentador em que ele afirma que está com um coração novo.

Ainda bem que ele está melhor!