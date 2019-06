Exportações melhoram em maio com alta em volume de petróleo e carnes

03/06/2019 | 16:53



As exportações brasileiras apresentaram melhor desempenho em maio com aumento nas quantidades vendidas ao exterior de produtos como petróleo e carnes, o que impulsionou o resultado mesmo com queda nos valores dos produtos vendidos em geral. Com isso, houve aumento de 5,7% nas exportações em maio, depois de três meses de quedas.

"Maio dá um sinal positivo para o comércio exterior, mas é pontual. Temos grande instabilidade por conta do cenário político econômico internacional. E dificuldades econômicas enfrentadas pelo governo brasileiro que não são fáceis de resolver no curto prazo", afirmou o secretário de Comércio Exterior substituto, Herlon Brandão.

Em meio à guerra comercial, as exportações para os Estados Unidos aumentaram 60% em maio enquanto, para a China, houve redução de 17%. Para o país asiático, a queda foi puxada pelo menor embarque de soja neste ano, principalmente pela queda na demanda de rações para suínos depois de o país passar por problemas sanitários.

"A queda na exportação de soja para a China é pontual e tem a ver com a base de comparação alta em 2018", completa o secretário. Ele ressalta que, apesar disso, a peste suína na China aumenta a demanda de carne do Brasil, inclusive de frango.

No mês, houve uma queda nas vendas de produtos básicos (- 3,9%), enquanto subiram as de manufaturados (+ 29,5%), principalmente com gasolina e óleos combustíveis, e de semimanufaturados (15,4%), com ferro fundido e ferro e aço.

Pelo lado das importações, houve alta de combustíveis e lubrificantes (+27,5%), bens de capital (16,4%) e bens intermediários (6,4%), enquanto caíram as compras de bens de consumo (-6,5%). "As importações têm oscilado neste ano com o PIB mais fraco" , completa Brandão.

De janeiro a maio, o superávit comercial soma US$ 22,806 bilhões, saldo 5,9% menor do que o registrado no mesmo período do ano passado. A previsão do governo para 2019 é que o saldo da balança comercial ficaria em um superávit de acima de US$ 50,1 bilhões.