Vivendo ninfomaníaca em novela,Deborah Evelyn diz que tem uma libido alta

03/06/2019 | 16:11



Deborah Evelyn está de volta às telinhas em A Dona do Pedaço. Na novela, a atriz vive a ricaça e ninfomaníaca Lyris, casada há 20 anos com Agno, personagem de Malvino Salvador. Em entrevista ao jornal Extra, a veterana da televisão deu detalhes sobre como grava as cenas quentes da trama:

- Amora [Mautner] é uma ótima diretora! Ela leva para um lado muito orgânico, simples. E gravo com Malvino, um colega maravilhoso e bem-humorado. Tudo flui facilmente. Esse tipo de cena costuma ser chato de fazer, mas está sendo realmente divertido. E eu adoro mudar, não vejo graça em fazer personagem parecida comigo. Tive muita sorte na carreira: fiz vilãs, mocinhas, neuróticas... Dá um frescor à profissão.

Deborah também deu mais detalhes sobre sua personagem, além de elogiar o colega de elenco:

- Ela é um pouco ninfomaníaca! Imagina: vou ficar oito meses agarrando Malvino Salvador. Não vai ser difícil, né? É legal fazer coisas bem distantes da nossa realidade... Assim eu descanso de mim mesma. Às vezes, a Deborah me cansa.

Recentemente, surgiram rumores de que o personagem de Malvino iria se descobrir gay, e manter um relacionamento com Rock, vivido por Caio Castro. Sobre o assunto, no entanto, Deborah garantiu não ter nenhuma informação sobre:

- Eu ainda não recebi nenhum capítulo falando disso. Lido com novela como na vida: a gente não sabe o que vai nos acontecer semana que vem, nem amanhã, nem daqui a uma hora. Essa é só uma possibilidade. Se ela se concretizar, verei qual será a reação de Lyris lá na frente. Mas, agora, não posso me basear em algo que talvez aconteça, talvez não.

Durante a entrevista, a atriz, de 53 anos de idade, ainda revelou que, assim como sua personagem, tem a libido muito alta, e contou que não se incomoda em fazer cenas de nudez.

- Não tenho problema com nudez, só quando é gratuita e desnecessária. Mas aqui está totalmente dentro do contexto. E Amora é muito cuidadosa, protege para não ficar vulgar nem feio. Confio mil por cento nela.

Quem também está amando a Lyris em A Dona do Pedaço?