Halep arrasa polonesa e avança às quartas de final em Roland Garros

03/06/2019 | 15:59



Atual campeã de Roland Garros, Simona Halep segue firme na defesa do título conquistado em 2018. Nesta segunda-feira, a número 3 do mundo só precisou permanecer em quadra por 45 minutos para superar a polonesa Iga Swiatek, a 104ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/0.

Essa foi a segunda vitória consecutiva fácil de Halep em Paris, sendo que no fim de semana havia superado a ucraniana Lesia Tsurenko em dois sets e apenas 55 minutos. Mas nas duas rodadas iniciais, havia disputado três sets contra a australiana Ajla Tomljanovic e a polonesa Magda Linette.

Halep conseguiu sete quebras de serviço no duelo desta segunda-feira, sendo que Swiatek não conseguiu vencer nenhum game de serviço, tendo quebrado o saque da romena quando perdia o primeiro set por 6/1.

Nas quartas de final em Roland Garros, Halep vai encarar a norte-americana Amanda Anisimova, a número 51 do mundo, que nesta segunda superou a espanhola Aliona Bolsova (137ª) por 6/3 e 6/0. Com esse triunfo, Anisimova, de apenas 17 anos, se tornou a mais jovem tenista a atingir as quartas de final em Paris desde 2006, quando a checa Nicole Vaidisova, então com 17 anos, avançou até as semifinais,

Outro duelo das quartas de final de Roland Garros será entre a norte-americana Madison Keys e a australiana Ashleigh Barty. Número 14 do mundo e semifinalista em Paris no ano passado, Keys avançou ao bater sem sustos a checa Katerina Siniakova, 42ª colocada no ranking, por 6/2 e 6/4. Já Barty, a número 8 do mundo, bateu a norte-americana Sofia Kenin, 35ª colocada no ranking e algoz de Serena Williams, em um duelo de três sets por 6/3, 3/6 e 6/0.

Os outros dois confrontos das quartas de final da chave feminina de Roland Garros já estavam definidos e serão: Sloane Stephens (Estados Unidos) x Johanna Konta (Grã-Bretanha) e Marketa Vondrousova (República Checa) x Petra Martic (Croácia).