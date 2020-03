40 ótimas séries para assistir na HBO GO

Bianca Bellucci

Do 33Giga



27/03/2020 | 17:48



Na década de 1990, a HBO passou a trabalhar com séries e trouxe superproduções como Família Soprano e Sex and the City. De lá para cá, o canal continuou apostando no formato. Tanto que o canal vive arrancando elogios de espectadores e críticos. O melhor é que tudo pode ser conferido pelo serviço de streaming da marca, a HBO GO.

Quem contrata o pacote de canais de TV tem direito a usar a HBO GO gratuitamente – basta fazer um rápido cadastro online usando os dados da operadora. Mas também é possível assinar o serviço de forma independente por R$ 34,90 – saiba mais.

Aqui, o 33Giga separou 40 boas séries da HBO que merecem uma maratona. Para saber mais sobre cada uma, basta clicar na imagem.