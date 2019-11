35 ótimas séries para assistir na HBO GO

Bianca Bellucci



14/11/2019 | 18:18

Após o desfecho de Game of Thrones decepcionar boa parte dos fãs, a HBO lançou Chernobyl sem muita divulgação. Entretanto, a minissérie que ninguém estava esperando se tornou a mais bem avaliada da história do IMDb, ultrapassando até Breaking Bad. Mas isso não deveria ser chocante.

Na década de 1990, a HBO passou a investir no formato e trouxe superproduções como Família Soprano e Sex and the City. De lá para cá, o canal continuou produzindo séries que vivem arrancando elogios de espectadores e críticos. O melhor é que tudo pode ser conferido pelo serviço de streaming da marca, a HBO GO.

Quem contrata o pacote de canais de TV tem direito a usar a HBO GO gratuitamente – basta fazer um rápido cadastro online usando os dados da operadora. Mas também é possível assinar o serviço de forma independente por R$ 34,90 – saiba mais.

Aqui, o 33Giga separou 35 boas séries da HBO que merecem uma maratona. Confira!





































































< >