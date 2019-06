Estado anuncia reforma de 150 escolas no Grande ABC

Do Diário do Grande ABC



Lançado no sábado, o programa Escola +Bonita, do governo do Estado, prevê a reforma de 150 prédios escolares do Grande ABC nos próximos três anos - 44% dos 336 existentes. Conforme o anúncio da Secretaria da Educação estadual, serão investidos R$ 123,3 milhões em obras de melhoria de infraestrutura nas sete cidades.

As execuções terão início neste ano e deverão ser feitas por meio de convênio da Secretaria Estadual da Educação com a FDE (Fundação para Desenvolvimento da Educação). Todas as obras deverão ser licitadas e, no pacote estão reformas da cozinha, banheiros, rede elétrica e hidráulica, além de inclusão de itens que garantam acessibilidade e manutenção nos dispositivos de segurança das escolas.

Em todo o Estado, serão investidos R$ 1,1 bilhão em reformas de 1.384 escolas. O investimento ocorrerá de forma escalonada nos próximos três anos. Para este ano estão previstas obras em 630 unidades que custarão R$ 439 milhões. Em 2020, o governo vai destinar R$ 549 milhões para melhorias de infraestrutura de 660 unidades. Por fim, em 2021, haverá o investimento de R$ 109 milhões em 94 escolas.

“É o maior programa de reforma de escolas públicas já realizado aqui no Estado de São Paulo. Óbvio que não atende a totalidade das escolas, mas atende as escolas cujo levantamento indicou como as mais prementes para as intervenções de reforma”, destacou o Governador João Doria.

Entre as 1.384 escolas, 324 estão na Capital; 271 na Região Metropolitana de São Paulo e outras 789 no Interior.