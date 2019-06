03/06/2019 | 14:54



Paulo Vilhena sofre com a calvície há alguns anos e pretende reverter a falta de fios com um implante capilar feito no último domingo, 2.

O ator compartilhou, nos stories do Instagram, um vídeo de um médico raspando sua cabeça, com a parte sem pelos demarcada com uma caneta.

Vilhena já havia passado por um procedimento mal sucedido em 2014, mas agora está motivado com a nova tentativa. "Muita gente sabe que eu já tentei antes e não tive o resultado satisfatório, mas, desta vez, depois de tanto pesquisar profissionais aqui no Brasil e fora, sinto que fiz a escolha certa", afirmou.

Veja abaixo a foto do artista careca.