Matt Damon e Christian Bale se encontram no 1º trailer de 'Ford vs Ferrari'

03/06/2019 | 14:49



O primeiro trailer de Ford vs. Ferrari foi lançado neste domingo, 2, e mostra o encontro entre os atores Matt Damon e Christian Bale.

O filme, que será lançado em 15 de novembro, conta a história real do designer automotivo americano Carroll Shelby (Damon) e do piloto britânico Ken Miles (Bale).

"Juntos, eles lutaram contra o domínio corporativo, as leis da física e seus próprios demônios pessoais para construir um carro de corrida revolucionário para a Ford Motor Company assumir o controle das pistas e derrotar os carros dominantes de Enzo Ferrari", descreve a sinopse divulgada junto com o vídeo pela Fox Film do Brasil.

Carol Shelby projetou o Ford GT 40 e Ken Miles dirigiu o veículo na corrida de 1966, em Le Mans, na França. Outras estrelas do filme dirigido por James Mangold incluem Jon Bernthal, Caitriona Balfe e Josh Lucas.

Assista ao trailer abaixo: