Da Redação



03/06/2019 | 14:48

O novo MINI Cooper SE acaba de superar um teste pouco convencional: rebocou uma aeronave de carga Boeing 777F com peso aproximado de 150 toneladas na pista de decolagem do aeroporto de Frankfurt, na Alemanha. A ação faz parte de uma campanha do BMW Group em parceria com a Lufthansa Cargo.

O modelo que puxou o avião é totalmente elétrico e ainda está em fase de testes. A previsão é de que ele comece a ser produzido oficialmente a partir de novembro deste ano, na fábrica da MINI em Oxford, na Inglaterra.

Assista ao vídeo que mostra o MINI Cooper SE rebocando um Boeing 777F: