Instagram celebra mês do Orgulho LGBT com série apresentada por Matheus Mazzafera

03/06/2019 | 14:31



O Instagram Brasil lançou no último domingo, 2, uma série para celebrar o mês do Orgulho LGBT. Batizada de #OrgulhoFamília, a série é apresentada pelo influenciador digital Matheus Mazzafera, que entrevista membros da comunidade LGBT junto com seus familiares e expõe relatos emocionantes.

Serão seis episódios, lançados a cada dois dias no IGTV de Matheus Mazzafera (@matmazzafera). Ao final de cada episódio, será disponibilizado um conteúdo educativo com dicas para familiares e jovens LGBT que estão passando pelo processo de aceitação da sexualidade.

O primeiro episódio traz a ex-BBB Gabriela Hebling e sua mãe Celia. Os outros participantes do projeto são Maicon Santini, Lucca Najar, Fernando Pagani, Mandy Candy e Phellyx.

Assista ao primeiro episódio: