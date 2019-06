Ford vs Ferrari: filme sobre as 24h de Le Mans de 1966 ganha primeiro trailer oficial

Leo Alves



03/06/2019 | 12:18

A disputa entre Ford e Ferrari pelo domínio das 24h de Le Mans no final dos anos 1960 vai virar filme. Estrelado por Christian Bale, que faz o papel do piloto britânico Ken Miles, e por Matt Damon, que interpreta Carroll Shelby, o longa Ford vs. Ferrari estreia neste ano, e vai mostrar a história de uma das maiores rivalidades da história do automobilismo.

Ford vs Ferrari: a história

A disputa das 24H de Le Mans de 1966 foi apenas o final da história. Toda a rivalidade entre as duas marcas começou um pouco antes, ainda na década de 1960. Em 1963, Henry Ford II queria vencer a tradicional prova francesa. Sua ideia, então, foi comprar a Ferrari. E ele quase conseguiu, mas Enzo Ferrari desistiu do negócio no último instante e o casamento não se concretizou.

Irritado com o fracasso da negociação, Henry resolveu desenvolver seu próprio carro para a competição. E dessa ideia surgiu um dos modelos mais clássicos da história, o Ford GT40, que depois virou carro de rua e foi consagrado com as duas gerações do Ford GT. Em 1964, o modelo disputou a prova pela primeira vez, mas não conseguiu a vitória. No ano seguinte, outra frustração, com todos os carros abandonando a prova — inclusive o de Ken Miles.

Domínio

A consagração, enfim, veio em 1966. Porém, não foi pelas mãos de Miles. Quem triunfou pela primeira vez com um GT40 foi a dupla Bruce McLaren, o fundador da equipe de F1, e Chris Amon. Miles fez dupla com Denny Hulme e chegou em segundo. Ronnie Bucknum e Dick Hutcherson chegaram em terceiro e completaram a trinca de GT40 no pódio.

O modelo dominou os anos seguintes, vencendo também as edições de 1967, 1968 e 1969. Ken Miles, entretanto, não conseguiu nenhum triunfo na histórica pista de la Sarthe. Em 17 de agosto de 1966, enquanto testava um novo modelo do GT40, ele sofreu um grave acidente e não resistiu aos ferimentos, falecendo aos 47 anos.

Abaixo, confira o primeiro trailer do filme Ford vs Ferrari.