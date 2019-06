Beastie Boys: documentário em comemoração aos 25 anos de III Communication é lançado no YouTube

Bianca Bellucci



03/06/2019 | 12:18

Em comemoração aos 25 anos de III Communication, os Beastie Boys se uniram à Amazon Music para produzir um minidocumentário sobre o álbum lançado em 1994. O resultado dessa parceria recebeu o nome de Still III: 25 Years of III Communication e pode ser conferido na íntegra pelo YouTube.

A ideia do minidocumentário é revisitar todo o processo de composição, idealização e gravação do quarto álbum do trio, que consolidou a popularidade da banda e trouxe clássicos como Sabotage, Sure Shot e Get It Together.

O vídeo conta com entrevistas com Michael “Mike D” Diamond e Adam “Ad-Rock” Horovitz, além de gravações de arquivo pessoal de Adam “MCA” Yauch, que morreu em maio de 2012 decorrente de um câncer.

Clique aqui para conferir “Still III: 25 Years of III Communication” diretamente no YouTube ou dê um toque no play abaixo para assistir agora:

