Após ter anulação de casamento negada, Nicolas Cage consegue se divorciar de mulher com quem ficou casado por 69 dias

03/06/2019 | 12:11



Nicolas Cage, finalmente, conseguiu se divorciar de Erika Koike. De acordo com o TMZ, três meses após oficializar a união com a maquiadora em um casamento em Las Vegas, nos Estados Unidos, o ator conseguiu oficializar o divórcio na sexta-feira, dia 31 de maio.

O ator havia pedido a anulação do casamento apenas quatro dias após a cerimônia, alegando que não entendia o que estava fazendo na noite em que a união aconteceu, pois estava muito bêbado e afirmou ter sido ideia de Erika que eles se casassem. Além disso, ele também alega que Erika não havia contado sobre seu histórico criminal e nem mesmo que se relacionava com outra pessoa.

Cage não conseguiu a anulação do casamento na justiça, e por isso, teve que recorrer ao pedido divórcio. Erika estaria de acordo com o divórcio, mas entrou com um pedido de pensão alimentícia alegando que o ator estragou sua reputação. Ela também pede que ele pague todas as taxas legais desembolsadas por ela durante o processo de separação.

Não se sabe se a pensão foi aprovada, no entanto, após 69 dias casados, Koike se tornou a quarta ex-esposa do ator. Eles foram vistos juntos pela primeira vez em abril de 2018, durante uma viagem para Porto Rico. Discretos, eles mantiveram a relação longe dos holofotes, até que o casamento polêmico em Vegas veio à tona.