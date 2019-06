Filha de Kylie Jenner passa o dia no hospital após uma reação alérgica

03/06/2019 | 12:11



Kylie Jenner usou seu Instagram Stories no último domingo, dia 2, para revelar que sua filha, Stormi Webster, havia passado o dia inteiro em um hospital, após sofrer com uma crise alérgica. A bebê, que é fruto da relação da empresária com Travis Scott, já está bem, apesar do susto.

Na rede social, a irmã mais nova de Kim Kardashian publicou uma foto da pequena, dormindo, e explicou o seguinte aos seus seguidores:

Passei o dia no hospital com a minha bebê. Ela teve uma reação alérgica, mas está 100% bem agora e estamos em casa. Nada mais importa quando essas coisas acontecem. Deus abençoe todas as mães com bebês doentes. Estou mandando muito amor e energia positiva para vocês.

Apesar do susto, ainda bem que Stormi está melhor, não é mesmo?