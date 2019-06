03/06/2019 | 11:11



Palmirinha é um grande nome da televisão brasileira, já que trabalha há muitos anos fazendo receitas na TV dando dicas incríveis e fazendo com que o público babe por todas as suas comidinhas. E isso não seria possível se a artista não tivesse um carisma único e uma fofura gigantesca, não é?

Duvida? Pois em uma participação especial no MasterChef Brasil na noite do último domingo, dia 2, ela provou mais uma vez que adora surpreender. Tudo porque ela participou de uma dinâmica com o chef Erick Jacquin e a brincadeira rendeu até um selinho dos cozinheiros, que levaram tudo com muito bom humor.

É claro que ao ver a imagem a internet foi à loucura, né?