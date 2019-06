Luana Piovani revela reação do filho ao descobrir relação entre Pedro Scooby e Anitta

03/06/2019 | 11:11



Luana Piovani usou o Instagram na manhã desta segunda-feira, dia 3, para compartilhar com os seguidores qual foi a reação do filho mais velho, Dom, ao descobrir que o pai, Pedro Scooby, está se relacionando com a cantora Anitta.

Através de uma série de mensagens, Luana explicou que Dom foi até ela para conversar sobre o assunto, após um amiguinho ter lhe mostrado uma foto de Scooby e Anitta aos beijos. A atriz, no entanto, não citou o nome da funkeira, se referindo à Anitta apenas como a nova namorada.

Um amiguinho do Dom mostrou a foto do pai beijando a nova namorada. Ele veio até mim, sorriu nervoso e disse que tinha uma notícia ruim para me dar. Depois contou e veio me abraçar. Ficou triste e se preocupou comigo, escreveu ela.

Piovani, então, continuou, revelando que ela, Scooby e os três filhos serão sempre uma família. Por fim, alfinetou a vida amorosa do ex:

Depois de engolir o que fel que encheu minha boca, eu o fortaleci, disse que o amor não morre. Somos uma família e seremos sempre. Namorada virão algumas ainda. E eu? Sigo de capa!, finalizou ela.

Além de Dom, Luana e Scooby são pais dos gêmeos Bem e Liz. Eles se separam em março deste ano, pouco antes de completarem oito anos de casados. Eles já haviam se separado anteriormente, meses depois do nascimento dos caçulas. Durante o breve rompimento, o surfista teria tido um romance com Anitta, segundo o colunista Leo Dias. O rompimento definitivo aconteceu depois deles se mudarem para Portugal com os filhos. Scooby voltou ao Brasil, enquanto Luana seguiu na Europa.

Ao descobrir que o ex-marido está com Anitta, Luana Piovani contou ter ficado surpresa, já que ficou sabendo como todo mundo, através das redes sociais. Ela, no entanto, garantiu que foi maravilhoso os dois terem se separado e que torce pela felicidade do surfista.