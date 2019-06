No Show dos Famosos, Ludmilla assume liderança e Ceará impressiona com performance de Maria Bethânia

03/06/2019 | 11:11



Ludmilla segue arrasando nos Show dos Famosos e na edição do quadro que foi ao ar no último domingo, dia 2, foi a vez de outro participante roubar a cena! Ceará não estava indo tão bem assim na competição, mas dessa vez chegou com tudo e teve a melhor pontuação da noite. O humorista se apresentou como Maria Bethânia e soltou a voz ao som de Gostoso Demais e Reconvexo. Ele recebeu elogios e nota dez de todos os jurados e do público do auditório. Mesmo assim, ele continua em último lugar no ranking de seu grupo, enquanto Lud segue na liderança de seu grupo.

Ludmilla voltou aos palcos do Domingão do Faustão esse final de semana! A cantora se apresentou por dois programas seguidos por conta do problema na coluna que teve e acabou perdendo uma rodada de seu grupo. Dessa vez, ela montou uma performance de Sandra de Sá e arrancou os melhores elogios e notas dos jurados. Cantando Olhos Coloridos ela alcançou o primeiro lugar no ranking de seu grupo.

Solange Almeida, por sua vez, não foi tão bem assim. Ela se apresentou como Ivete Sangalo e recebeu algumas críticas. Miguel Falabella disse, inclusive, que a achou um pouco dispersa em sua apresentação.

As homenagens a cantoras nacionais estava em alta na última edição do quadro! Quem também se montou e foi com tudo na performance de uma brasileira foi Mel Fronckowiack. A atriz botou a peruca roxa e foi com tudo no melhor estilo Baby do Brasil possível. Nas redes sociais ela ainda se declarou fã da interprete dos Novos Baianos.

O único a encarar um ídolo internacional, dessa vez, foi Di Ferrero. O cantou foi com tudo na performance como Justin Timberlake e apresentou alguns dos maiores hits do astro pop. Ele botou para quebrar e continua ocupando a primeira posição de seu grupo.

Após essa edição do quadro, o ranking do grupo que se apresentou segue com Di Ferrero no topo. Logo depois do músico, estão Solange Almeida, Mel Fronckowiak e Ceará, respectivamente.