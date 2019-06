Monica Benini revela dificuldade em lidar com fama de Junior Lima no início da relação: Me incomodava

03/06/2019 | 11:11



O mês dos namorados está aí e mesmo quem já é casado está em clima de comemoração. Na nova edição da revista Glamour, quem estrela a capa é o casal Junior Lima e Monica Benini, que encantaram durante uma entrevista sincera e cheia de detalhes sobre a vida pessoal dos dois, abrindo o jogo sobre como tudo começou até a chegada do primeiro filho, Otto.

De acordo com Junior, a questão da fama não foi de fato um problema para poder se relacionar com a pessoas. Ele e Monica começaram um relacionamento à distância e logo de primeira perceberam a profundidade do sentimento.

- Essa é uma questão para todo mundo que tem uma vida pública e quer construir histórias de verdade, mas criei a habilidade de ler pessoas. Nossa relação sempre foi muito verdadeira, tanto que pouco depois do primeiro encontro fizemos uma tatuagem juntos, que significa equilíbrio. Foi até uma brincadeira, uma maneira de dizer: a gente sabe o que está rolando.

Já para Monica, o começo foi complicado, porém com o tempo aprendeu a lidar com a situação.

- Sempre fui discreta. Mas na primeira semana que passamos juntos ele era a pessoa física, o Durval, e conversamos sobre isso. Rolou um tempo para digerir. No começo, me incomodava quando saía e tinha um fotógrafo, mas aprendi a lidar, revelou ela.

Junior, então, completou:

- Ela me conheceu na real porque minha personalidade muda no exterior, quando ninguém faz ideia de quem sou. Isso traz uma liberdade até no jeito de sentar no restaurante. É inconsciente, fico mais solto.

Os casal ainda comentou sobre toda a mobilização a respeito da turnê de Sandy & Junior.

- É lindo ver esse filho nascer e observar de um lugar totalmente diferente. E, acredite, nunca fui a um show. Gostava bastante de Sandy & Junior quando criança, mas a partir dos 12 anos só escutava Pink Floyd, The Who e Led Zeppelin. Estou achando maravilhoso, declarou Monica.