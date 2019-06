Fora da turnê das Spice Girls, Victoria Beckham posta foto com sua família reunida

03/06/2019 | 11:11



Victoria Beckham decidiu mostrar sua família reunida nas redes sociais! No Instagram no último domingo, dia 2, ela publicou uma foto em que aparece rodeada por seu marido e filhos.

A ex-integrante das Spice Girls trabalha agora como estilista e é casada com David Beckham. Os dois possuem quatro filhos: Brooklyn Beckham, Cruz Beckham, Romeo Beckham e Harper Beckham.

Victoria foi a única da antiga girl band que resolveu não participar da turnê Spice World. Desde o começo das negociações, ela deixou claro que não faria parte do comeback e enquanto Geri Halliwell, Melaine Brown, Emma Bunton e Melaine Chisholm tomam os palcos no Reino Unido, Victoria está aproveitando um tempo com a sua família em Miami, nos Estados Unidos.

Logo no começo da turnê, a estilista postou uma foto antiga da banda e desejou boa sorte para as outras integrantes. Ela escreveu:

Boa sorte para as garotas hoje enquanto elas estreiam a turnê delas.