Obituário - 3 de junho de 2019

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



03/06/2019 | 09:33



DIÁRIO DO GRANDE ABC



Segunda-feira, 3 de maio de 2019



www.dgabc.com.br/obituarios



Santo André

Pierina Giovanni Fonseca, 76. Natural de São José do Rio Preto (SP). Residia em Santo André. Dia 29, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, quinta-feira, dia 30 de maio

Edina Miguel, 87. Natural de Apucarana (PR). Residia no Parque Jaçatuba, em Santo André. Dia 30. Memorial Jardim Santo André.

Antonio Vasallo Grande, 79. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 30. Jardim da Colina.

Pedro Kazuo Hayashida, 76. Natural de Martinópolis (SP). Residia na Vila Clarice, em Santo André. Dia 30. Memorial Jardim Santo André.



Santo André, sexta-feira, dia 31 de maio

Conceição Almeida de Souza, 89. Natural de Extrema (MG). Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Esperança Luciano Menarbino, 88. Natural do Estado de São Paulo. Residia na Cidade São Jorge, em Santo

André. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Joséfa Brasilina da Paz, 88. Natural de Moreno (PE). Residia no Jardim Ipanema, em Santo André. Dia 31. Memorial Jardim Santo André.

Rosa dos Santos Tibúrcio da Silva, 82. Natural de Catanduva (SP). Residia no Parque Miami, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ricardo Augusto Baptista, 78. Natural de Matão (SP). Residia em Santo André. Dia 31, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Anna Zandonadi Milaré, 78. Natural de Borá (SP). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 31. Memorial Jardim Santo André.

Luiz Carlos Correa, 69. Natural de Santo André. Residia no Jardim Alba, em São Paulo (SP). Dia 31, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rosalina dos Santos Andrade, 60. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Nossa Senhora do Carmo, em São Paulo (SP). Dia 31, em Santo André. Cemitério Jardim do Pêssego, em Itaquera, São Paulo (SP).

Rodrigo Keiti Tsuchida, 40. Natural de São Paulo (SP). Residia no Parque Jaçatuba, em Santo André. Empilhador. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Daniel da Silva Estevam, 34. Natural de Santo André. Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, sábado, dia 1º de junho

José Rodrigues Pinto, 87. Natural de Bom Repouso (MG). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo. André. Dia 1º de junho. Cemitério Municipal de Borda da Mata (MG).

Osvaldo Silvino Leme, 87. Natural de Manduri (SP). Residia na Vila Junqueira, em Santo André. Dia 1º de junho. Memorial Jardim Santo André.

Carlos de Toledo, 86. Natural de Muzambinho (MG). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 1º de junho. Memorial Phoenix.

José Rinaldi, 85. Natural de São João da Boa Vista (SP). Residia na Vila América, em Santo André. Dia 1º de junho. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

João Petronilo de Sá, 83. Natural de Serra Talhada (PE). Residia na Vila Guarará, em Santo André. Dia 1º de junho. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Dolores Capelari, 82. Natural de São José do Rio Pardo (SP). Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 1º de junho. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Adenir Peloso, 79. Natural de Bocaina (SP). Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 1º de junho. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Neuza Maria da Conceição Marques, 78. Natural de Governador Valadares (MG). Residia no Jardim Rina, em Santo André. Dia 1º de junho, em Diadema. Memorial Jardim Santo André.

Rosa Volcov dos Santos, 78. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 1º de junho. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

João Belmud Arnaud, 66. Natural de São Caetano. Residia na Vila Rica, em Santo André. Funileiro. Dia 1º de junho. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Carlos dos Santos, 65. Natural de Santo André. Residia no Jardim Silveira, em Santo André. Dia 1º de junho. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Cassiana Santina dos Santos, 37. Natural de Senhor do Bonfim (BA). Residia no Jardim Rodolfo Pirani, em São Paulo (SP). Vendedora. Dia 1º de junho, em Santo André. Cemitério Municipal de Senhor do Bonfim (BA).



Santo André, domingo, dia 2 de junho

Maria Auxiliadora Soares de Lima 66. Natural de Lajedo (PE). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



São Bernardo, quarta-feira, dia 29 de maio

Percilia Maria de Jesus, 94. Natural de Jacaraci (BA). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 29.

Luiz Godinho Lopes, 87. Natural de Portugal. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Cemitério da Paulicéia.

Eduardo Kuhbauch, 76. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério de Vila Euclides.

Juvencio Antonio Silva, 70. Natural de Poções (BA). Residia no bairro Tatetos, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério dos Casa.

Jair Ferreira da Silva Sobrinho, 66. Natural de Itambaracá (PR). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério da Paulicéia.



São Bernardo, quinta-feira, dia 30 de maio

Dyonizio Agostinho, 91. Natural de Mogi Mirim (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério de Vila Euclides.

Mariyo Uchimura, 86. Natural de Cafelândia (SP). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério de Vila Euclides.

Maria Nascimento de Brito, 82. Natural de Picos (PI). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério dos Casa.

Maria Luiza de Lima, 81. Natural de Correntes (PE). Residia no Sítio Bom Jesus, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério dos Casa.

Florindo Sofiatti, 76. Natural de Sertanópolis (PR). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 30. Crematório Memorial parque Paulista.

Vicente de Santis, 72. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério da Saudade.

Jovenil Mazieiro, 71. Natural de Londrina (PR). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério João XXIII, no Paraná.

Regina Lúcia Bariani Mazer, 67. Natural de Tanabi (SP). Residia no Jardim Copacabana, em São Bernardo. Dia 30. Jardim da Colina.

Eunice Marques do Nascimento, 61. Natural de Jacarezinho (PR). Residia no Jardim Silvina, em São Bernardo. Dia 30, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Adriana Aparecida da Silva, 50. Natural de Presidente Kubitschek (MG). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, sexta-feira, dia 31 de maio

Hildebrando Tosta de Melo, 82. Natural da Borda da Mata (MG). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 31. Cemitério dos Casa.

Terezinha Dantas, 80. Natural de São José de Piranha (PB). Residia no bairro Anchieta, em São Bernardo. Dia 31, em Santo André. Jardim da Colina.

José Henrique Frare, 58. Natural de Fernando Prestes (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 31, em Santo André. Jardim da Colina.

Roberto Norio Uehara, 52. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 31. Jardim da Colina.



São Bernardo, sábado, dia 1º de junho

Osmar José Furtado, 87. Natural de Alegre (ES). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 1º de junho, em Santo André. Jardim da Colina.

Altair Moraes de Oliveira, 85. Natural de Baixo Guandu (ES). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 1º de junho, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.

Milaurinda Maria de Jesus, 83. Natural de Iguaí (BA). Residia no Rio Grande, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 1º de junho, em Santo André. Cemitério dos Casa.

Paulo Benfatti Machado, 56. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 1º de junho, em Santo André. Jardim da Colina.

Luciana do Carmo Chaves Oliveira, 48. Natural de Presidente Prudente (SP). Residia no Sítio Bom Jesus, em São Bernardo. Autônoma. Dia 1º de junho, em Santo André. Cemitério Congonhas, em São Paulo (SP).



São Caetano

Deise Grave Vecchi, 79. Natural de São Paulo (SP). Residia no Centro de São Caetano. Dia 30, em Santo André. Crematório Vila Alpina.



Diadema, quarta-feira, dia 29 de maio

Manoel Grigório dos Santos, 80. Natural de Inajá (PE). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 29. Vale da Paz.

Eduardo Bento, 50. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Tupi. Dia 29. Vale da paz.



Diadema, quinta-feira, dia 30 de maio

Eulina Maria dos Santos, 85. Natural de Feira Grande (AL). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 30, em Santo André. Cemitério Municipal de Lagoa da Canoa (AL).

Nivaldo Gualda Rodrigues, 82. Natural de Salto do Itararé (PR). Residia no Centro de Diadema. Dia 30. Cemitério Municipal.

Wilian Vieira Batista, 27. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim das Nações, em Diadema. Dia 30. Cemitério Municipal.



Diadema, sexta-feira, dia 31 de maio

José Costa da Silva, 77. Natural de Icó (CE). Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Dia 31. Cemitério Municipal.

Raquel Adelina Aragão Nunes, 34. Natural de Diadema. Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 31. Cemitério Municipal.

César Henrique Oliveira dos Santos, 19. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Taboão. Dia 31. Cemitério Municipal.



Diadema, sábado, dia 1º de junho

Hormino José Ribeiro, 81. Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 1º de junho. Cemitério Municipal.

Nelson Lins de Holanda, 78. Natural de Catende (PE). Residia no Jardim Padre Anchieta, em Diadema. Dia 1º de junho. Jardim da Colina, em São Bernardo.

Virgínia Berlanga Campos Junqueira, 71. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 1º de junho. Cemitério do Morumbi, em São Paulo (SP).

Antonio Gomes da Silva, 69. Natural de Guaraciaba (MG). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 1º de junho. Cemitério Municipal.

Creuza Maria Pereira, 67. Natural de Inhapim (MG). Residia no bairro Taboão. Dia 1º de junho. Cemitério Municipal.

Geraldo Nunes da Silva, 65. Natural de Lagoa da Canoa (AL). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 1º de junho. Cemitério Municipal.

Daniel Romeu Ribeiro, 60. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Dia 1º de junho. Cemitério Municipal.

Ricardo Ribeiro, 50. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 1º. Cemitério Municipal.



Mauá

Clementino Zaramella, 81. Natural de Gália (SP). Residia no Jardim Haidee, em Mauá. Dia 1º de junho, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Marcionilio Borges dos Santos, 68. Natural de Juazeiro (BA). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 31, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.