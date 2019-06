Esportivo, VW Jetta GLI é confirmado para o Brasil

Leo Alves



03/06/2019 | 09:18

O Volkswagen Jetta GLI, versão esportiva do sedã, está confirmada para o Brasil. Ainda sem preço divulgado, o modelo será lançado no País ainda durante o mês de junho. Com visual exclusivo, ele será equipado com o motor 2.0 TSI de 230 cv, acompanhado pelo câmbio DSG de seis marchas.

Esse conjunto faz com que o modelo faça de 0 a 100 km/h em 6,8 segundos, com velocidade máxima de 250 km/h.

Equipamentos VW Jetta GLI

Esta será a primeira vez que o modelo esportivo será vendido no Brasil. E como ele vai ocupar o topo da linha Jetta, a versão GLI virá com diversos mimos de série. O sedã apimentado virá com faróis full LED, interior escurecido, painel digital Active Info Display, volante multifuncional com paddle shift, bancos de couro, sendo que os dianteiros contam com regulagem elétrica e sistema de aquecimento, e sistema de iluminação ambiente com 10 tonalidades ajustáveis.

O sistema multimídia Discovery Media, com tela de oito polegadas e conectividade com Apple CarPlay, Android Auto e Mirrorlink, e o sistema de som assinado pela Beats, com 4 alto-falantes, 2 tweeters e um subwoofer, também estão entre os itens de série.