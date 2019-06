Pentágono confirma que Casa Branca tentou esconder navio com nome de McCain

03/06/2019 | 08:59



O chefe do Pentágono confirmou neste domingo, dia 2, que a Casa Branca tentou esconder um navio de guerra que tem o nome do falecido senador John McCain, durante uma visita de Trump ao Japão, como relatado na semana passada pela imprensa americana. Mick Mulvaney, afirmou que o pedido provavelmente foi feito por alguém do entorno do presidente, mas que ninguém seria demitido por isso. Senador republicano, McCain era rival de Trump e morreu em agosto de 2018.

Após a declaração de Mulvaney, o secretário de Defesa americano, Patrick Shanahan, declarou que o gabinete do presidente tinha contactado a 7ª Frota americana, estabelecida no Japão, para transmitir a ordem, mas que a "diretiva não foi cumprida". (Com agências internacionais).