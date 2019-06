Despertador Shake-It não para de tocar até você provar que acordou

Marcella Blass



03/06/2019 | 08:18

O despertador é um dos maiores inimigos de quem não curte acordar cedo – principalmente da galera do “só mais 5 minutinhos”. Mas o aplicativo Despertador Shake-it promete não deixar nem os mais dorminhocos perderem a hora. Isso porque o app (exclusivo para Android) tem como proposta fazer com que o usuário cumpra tarefas muito específicas para conseguir desligar o alarme, provando que realmente já está acordado.

Para usar o Shake-it, você deve definir um horário para o alarme, que pode ser sonoro ou vibratório, e quais dias da semana ele deve se repetir. Com isso feito, você precisa escolher se vai ter que sacudir, gritar, tocar a tela ou ser surpreendido por uma ação aleatória para parar o despertador.

O detalhe é que não basta dar uma agitadinha ou encostar as pontas dos dedos na tela. É preciso chacoalhar com força e tocar o display por muitos segundos para conseguir encher uma barrinha amarela e silenciar o alarme. Nesse meio tempo, ursos polares, monstros, bonecos de neve e um pinguim tentam acordar uns aos outros na tela do celular — vale até acordar para ver como é bonitinho.

Outra característica que mostra que o app abraça mesmo o desafio de acordar o usuário é que ele desativa os botões da tela do smartphone. Dessa forma, não dá para fechar o Shake-it de outra maneira que não seja no sacolejo, no tapa ou no berro. Vai encarar?

