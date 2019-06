Bolsonaro nomeia reitora da UFRJ e mais três de outras instituições

03/06/2019 | 08:08



O presidente Jair Bolsonaro formalizou no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, dia 3, a nomeação da médica e professora Denise Pires de Carvalho como reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Ela será a primeira mulher a ocupar o cargo na instituição.

O nome de Denise veio de uma lista tríplice e foi confirmado por Bolsonaro no mês passado. A votação para escolha do reitor da UFRJ ocorreu em abril e contou com cerca de 20 mil votos da comunidade acadêmica, dos quais 9,4 mil para a chapa encabeçada pela professora Denise.

Além de Denise, outros três reitores foram nomeados nesta segunda-feira por Bolsonaro, todos com mandato de quatro anos. São eles: Gleisson Alisson Pereira de Brito, para a Universidade Federal da Integração Latino-Americana; Uberlando Tiburtino Leite, para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia; e Ricardo Luiz Lange Ness, para a Universidade Federal do Cariri.