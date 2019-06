Paulinho da Costa, maior músico de estúdio do País, vem ao Rio Montreux

03/06/2019 | 08:05



Ele falou com a reportagem no dia de seu aniversário de 71 anos, no última sexta (31). Paulinho da Costa não é o mais conhecido percussionista brasileiro no Brasil, mas certamente tem o cartel mais impressionante dentre todos os músicos brasileiros de todos os tempos. Sua lista de participações e colaborações com artistas pop é infindável. Ou melhor, segundo sua mulher, Alice, sua gravações contabilizam 963 artistas diferentes, gente como Michael Jackson (Thriller), Madonna (True Blue) e Celine Dion (Let's Talk About Love). Segue por Eric Clapton, Elton John, B.B King, Take 6, Eagles, Earl Klugh, Ernie Watts, Earth, Wind & Fire e muitos outros.

Por isso fica quase obrigatório ver o carioca portelense Paulinho em ação no Brasil, lugar onde ele faz pouquíssimos shows. Sua apresentação será no dia 8, sábado, às 19h30, no Palco Tom Jobim, no Pier Mauá (Rio) como convidado do bandolinista Hamilton de Holanda. Paulinho sabe ser bem dois tipos de músico: o sideman, aquele que fica ao lado servindo o cantor, e o protagonista. E é esse que deve aparecer mais na noite do Rio Montreux.

"Não sei exatamente como vamos fazer o show, muitas coisas acontecem no momento", ele diz. Perguntado o que pode estar na música de Paulinho que o fez eleito entre todos os nomes com os quais tocou, ele reconhece que leva algo do menino percussionista da Portela em cada trabalho. "Eu sempre coloco algum acento da brasilidade que tenho, e acho que devo parte da aceitação a isso."

Paulinho só não formou um grupo seu, como fez Naná Vasconcelos ou Airto Moreira. "Eu não quis formar meu grupo, acabei optando por ser músico de estúdio. Muitas pessoas cobram isso de mim, mas sou feliz como trilhei minha carreira".

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.