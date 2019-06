EUA/Trump: não estamos felizes com política israelense "bagunçada"

02/06/2019 | 22:23



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que Israel precisa se resolver depois que o primeiro-ministro do país, Benjamin Netanyahu, não conseguiu formar uma nova coalizão de governo e uma segunda eleição foi marcada para o fim deste ano. Ele disse que a situação política em Israel está "toda bagunçada". "Não estamos felizes com isso."

Trump também afirmou que o secretário de Estado, Mike Pompeo, pode estar certo ao avaliar que o próximo plano de paz do governo para o Oriente Médio pode não ir a lugar nenhum. Uma reportagem do Washington Post citou Pompeo dizendo a um grupo de líderes judeus em Nova York que o plano, que está muito atrasado, pode não "ganhar força". "Acho que temos uma boa chance, mas vamos ver o que acontece", disse Trump a repórteres neste domingo, enquanto se preparava para voar para a Europa.

O presidente dos EUA disse que pode se reunir nesta semana com o político conservador britânico Boris Johnson durante sua visita ao Reino Unido, dias depois de sugerir que apoiaria os esforços de Johnson para substituir Theresa May como primeira-ministra. "Ele é um amigo meu", disse Trump sobre Johnson, acrescentando que também pode se encontrar com outro político pró-Brexit, Nigel Farage, durante sua visita.

Trump criticou o prefeito de Londres, Sadiq Khan, que chamou o líder norte-americano de "ameaça global" antes de sua viagem. O presidente dos EUA disse que não tem interesse em se encontrar com Khan. "Não, eu não penso muito nele", afirmou. "Ele é o irmão gêmeo do prefeito de Nova York, Bill de Blasio, só que mais baixo." Fonte: Associated Press.