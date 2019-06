Em reação no Brasileirão, Inter bate Avaí e se aproxima dos líderes

02/06/2019 | 21:17



O Internacional venceu o Avaí, por 2 a 0, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro neste domingo. Os gaúchos sofreram com a forte marcação e contaram com o faro de gol do peruano Paolo Guerrero para pontuar e ganhar duas posições na classificação. Edenílson fez o outro gol da partida.

O Inter, que fez um fraco início de competição, chegou a quatro jogos sem derrota, sendo três vitórias e um empate. O time comandado por Odair Hellmann agora é o quinto colocado, com 13 pontos conquistados. Está a três do Palmeiras, líder isolado. Já o Avaí, que ainda não venceu, é apenas o penúltimo colocado com três pontos. São quatro derrotas e três empates em sete jogos.

O time gaúcho encontrou bastante dificuldade para passar pela defesa do Avaí neste domingo. A equipe catarinense encaixou forte marcação e chegou a assustar em contra-ataques. Numa das oportunidades, aos nove minutos, Nonato saiu jogando errado e Gegê tocou para Matheus Matías, que finalizou rente a trave do goleiro Marcelo Lomba.

A dificuldade para encontrar espaços foi tão grande que a melhor chance de gol dos gaúchos aconteceu apenas aos 43 minutos da etapa inicial. Guerrero fez ótima jogada e tocou para Nico López. O uruguaio chutou e o goleiro Vladimir fez ótima defesa.

No segundo tempo, o Inter voltou com postura mais ofensiva e se aproximou do gol desde os primeiros minutos. Aos seis, Nico López finalizou e Vladimir espalmou. No rebote, Nonato chutou para fora, inflamando o torcedor nas arquibancadas do Beira-Rio.

Melhor em campo, os donos da casa abriram o placar aos 16 minutos. D'Alessandro cobrou escanteio e Emerson Santos cabeceou. A bola sobrou na pequena área para Guerrero, que chutou forte, sem chances de defesa para o goleiro Vladimir. Nono gol do peruano em 13 jogos com a camisa colorada.

Atrás no placar, o Avaí precisou sair mais para o jogo e deu espaços para o Internacional. Aos 31, D'Alessandro puxou contra-ataque e encontrou Sarrafiore. Ele tocou Guilherme Parede, que ajeitou para Edenílson estufar as redes. Uma aula de contra-ataque.

No final da partida o Avaí ainda poderia ter descontado. Aos 39, D'Alessandro saiu jogando errado e a bola sobrou para Getúlio, que finalizou para fora.

O Inter volta a campo na sexta-feira para enfrentar o Vasco, às 20h30, em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). O Avaí receberá o São Paulo no sábado, às 21 horas, na Ressacada, em Florianópolis (SC).

FICHA TÉCNICA:

INTERNACIONAL 2 x 0 AVAÍ

INTERNACIONAL - Marcelo Lomba; Zeca (Sarrafiore), Emerson Santos, Victor Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Edenílson, Nonato (Bruno), D'Alessandro e Nico López (Guilherme Parede); Paolo Guerrero. Técnico: Odair Hellmann.

AVAÍ - Vladimir; Lourenço, Betão, Ricardo e Igor Fernandes; Matheus Barbosa (Douglas), Pedro Castro e Gegê (Getúlio); João Paulo, Matheus Matías (Daniel Amorim) e Caio Paulista. Técnico: Geninho.

GOLS - Paolo Guerrero, aos 16 minutos, e Edenílson, aos 31 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - Não houve.

ÁRBITRO - Rodrigo Nunes de As (RJ).

RENDA - R$ 651.970,00.

PÚBLICO - 21.596 pagantes.

LOCAL - Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).