Dixon se recupera de erro no sábado e vence 2ª corrida de Detroit, na Indy

02/06/2019 | 20:12



Uma inversão de papeis marcou a movimentada corrida dois da etapa de Detroit da Fórmula Indy, disputada neste domingo. A vitória do veterano neozelandês Scott Dixon, que havia abandonado a primeira prova, no sábado, devido a uma trapalhada, teve como curiosidade o revés do norte-americano Josef Newgarden. O piloto, que havia vencido no dia anterior, saiu da disputa no domingo ao se envolver também em um acidente.

A prova no circuito de rua de Belle Isle Park, que encerrou a sétima das 16 etapas do calendário, diferentemente do que ocorreu no sábado, contou com bom tempo. No fim, o triunfo de Dixon coroou a 45ª vez em que o piloto subiu ao lugar mais alto no pódio da categoria. Completaram os três primeiros lugares o sueco Marcus Ericsson, da Schmidt Peterson, e o norte-americano Will Power, também da Penske.

Já o brasileiro Tony Kanaan, da Foyt, envolveu-se em um acidente com Will Power e Simon Pagenaud logo na largada e disse adeus à prova. Seu colega de escuderia e compatriota Matheus Leist não contou com a sorte e também teve de abandonar a prova, não muito depois.

Na corrida, Dixon, da equipe Ganassi, que atingira o muro no dia anterior, abandonando a disputa, foi feliz, neste domingo, na estratégia de correr com pneus macios, herdando diversas posições devido a um acidente que envolveu Will Power, Felix Rosenqvist e Pato O'Ward e afetou boa parte do grid. O neozelandês, assim, assumiu a ponta da prova na bandeira amarela e não perdeu mais a posição.

O líder do campeonato, Josef Newgarden, da Penske, por sua vez, vencedor da primeira prova, no sábado, se enrolou neste domingo em um acidente com o canadense James Hinchcliffe, da Schmidt Peterson, e o norte-americano Alexander Rossi, da Andretti, com quem briga na classificação de pilotos, e acabou no muro.

Com os resultados do fim de semana, o campeonato tem agora Newgarden contabilizando 316 pontos, seguido por Rossi (301) e Simon Pagenaud (291). O calendário da Indy prossegue com o Circuito de Fort Worth, que recebe a etapa do Texas no próximo sábado, dia 8.