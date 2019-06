Ágatha/Duda bate Ana Patrícia/Rebecca e leva ouro no vôlei de praia

02/06/2019 | 20:04



O Brasil obteve neste domingo a sua 61ª dobradinha no feminino no Circuito Mundial de vôlei de praia. Na etapa de Ostrava, na República Checa, Ágatha/Duda e Ana Patrícia/Rebecca decidiram a medalha de ouro e as primeiras subiram no lugar mais alto do pódio.

Ágahta e Duda venceram por 2 sets a 0, com parciais de 21/19 e 21/17. O triunfo, uma revanche após a derrota para as compatriotas na disputa do terceiro lugar em Jijang (China), esquentou a corrida olímpica brasileira. As campeãs em Ostrava subiram para o segundo lugar, com 2.240 pontos, e agora só estão atrás justamente de Ana Patrícia e Rebecca - 2.560.

"Para chegar neste título precisamos redobrar nossa atenção, principalmente depois que perdemos um jogo na fase de grupos. Tivemos um caminho árduo até chegarmos nessa decisão, tivemos times fortes da Austrália, dos Estados Unidos e agora um grande time do Brasil pela frente, tivemos que dar o nosso máximo para chegar nessa medalha", comentou Agatha.

Na busca pelo título, a dupla brasileira precisou superar a tricampeã olímpica Kerri Walsh-Jennings e a parceira Brooke Sweat (ambas dos Estados Unidos) por 2 sets a 0, com parciais de 21/16 e 21/14. Na semifinal, Ana Patrícia e Rebecca venceram as holandesas Keizer e Meppelink por 21/12 e 22/20. As jogadoras da Holanda acabaram ficando com a medalha de bronze.

Na China, onde outra etapa do Circuito foi disputada nesta semana, as brasileiras Carol Horta e Ângela faturaram a prata em Nantong. Na decisão, elas foram batidas pelas locais Wen e Wang por 2 a 1, com parciais de 9/21, 21/18 e 12/15.

Na corrida olímpica, a terceira posição agora pertence a Talita e Taiana, com 1.760 pontos. Elas são seguidas por Carol Solberg e Maria Elisa (1.600) e Fernanda Berti e Bárbara Seixas (1.520).

MASCULINO - No outro naipe da etapa de Ostrava, os brasileiros não passaram da fase de quartas de final. Alison e Álvaro Filho foram batidos pelo checos Perusic e Schweiner por 13/21, 21/18 e 15/11. E Evandro e Bruno Schmidt foram eliminados pelos russos Krasilnikov e Stoyanovskiy por 14/21, 21/16 e 15/12.