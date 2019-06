Grupo que se perdeu em trilha é resgatado

Franscisco Lacerda

02/06/2019



Os três turistas que haviam se perdido nas trilhas da Ferradura e Cachoeirinha, entre Rio Grande da Serra e Paranapiacaba, em Santo André, em área do Parque Estadual da Serra do Mar, no sábado, foram resgatos ontem de manhã pelo Corpo de Bombeiros.Em seu perfil no Twitter, a corporação disse que conseguiu contato com o grupo por volta das 9h30. As más condições do tempo, no entanto, impediam a aproximação, inclusive com uso de helicóptero.



A partir desse momento, com novas referências de localização, os jovens (que não tiveram as identidades reveladas) puderam ser resgatados. Até então, imaginava-se que estariam na Fumaça, trilha conhecida por turistas. A recomendação, porém, é a de que o percurso seja percorrido com auxílio de profissionais, uma vez que se leva duas horas até chegar à cachoeira.



Diversos casos de desaparecimento na mata já foram registrados no passado. Em junho de 2014, 49 pessoas se perderam e só foram resgatadas pelo helicóptero do Polícia Militar. Em outubro de 2015, grupo de jovens foi localizado após passar a noite na trilha. No mesmo mês em 2016, três adolescentes ficaram 48 horas perdidos até serem encontrados.