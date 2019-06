Lei Específica da Billings faz 10 anos sem cumprir objetivo

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



03/06/2019 | 07:00



A aprovação da Lei Específica da Billings pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo completa dez anos amanhã. Fruto de discussões que se iniciaram no fim da década de 1990, a legislação tinha, entre seus objetivos, a preservação e proteção do manancial como produtor de água, e a criação de mecanismos que possibilitassem a regularização de lotes e residências em seu entorno, resultado de anos de ocupação irregular. Na avaliação de especialistas, houve pouco avanço em uma década, e os objetivos não foram cumpridos.



Conselheiro do Conama (Conselho Nacional de Meio Ambiente) e presidente do Proam (Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental), Carlos Bocuhy afirma que não houve instrumento legal e até motivação para as cidades e o Estado fiscalizarem a questão das ocupações de forma eficiente, que avançaram ao longo da última década. “A proteção das APPs (Áreas de Proteção Permanente) precisa ocorrer de forma efetiva, porque a situação da represa vai ficando cada vez mais complicada, comprometendo o seu futuro enquanto manancial que abastece milhares de pessoas”, pondera.



A Billings abastece 1,6 milhão de habitantes em Santo André, São Bernardo e Diadema. Após a última crise hídrica em 2014, a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) tem adotado como solução trazer água de outros locais, explica Bocuhy, o que torna a água um produto caro. “O repasse desse custo fica para a sociedade”, pontua. O conselheiro reforça que a lei é boa, mas por ineficácia na sua aplicação não surtiu os efeitos necessários.



Bocuhy afirma que em áreas que foram regularizadas e que receberam serviços, como a coleta de esgoto, ocorreu também o asfaltamento dos loteamentos, sob a justificativa de conter a erosão, mas, que além de anistiar a irregularidade da ocupação, colaborou com o assoreamento da Billings. “A lei não ajudou na preservação da represa, e os constantes estudos que mostram a deterioração da qualidade da água provam isso”, conclui. Amostra preliminar de estudo elaborado pela USCS (Universidade Municipal de São Caetano) em julho de 2018 indicou que a água do fundo da represa está contaminada por pelo menos oito grupos de bactérias causadoras de doenças.



Advogado especialista em meio ambiente e presidente do MDV (Movimento em Defesa da Vida no Grande ABC), Virgílio de Alcides Farias defende que, para assegurar e potencializar a função da Billings como produtora de água para a Região Metropolitana de São Paulo, garantindo sua qualidade e quantidade, se faz necessário instituir a compensação financeira aos municípios inseridos nos mananciais. “Os prefeitos, vereadores e deputados da região se omitem de exigir esse direito que é previsto na Lei da Billings”, pontua.



O recurso pago pela captação da água que a Sabesp faz na região é repassado para o Comitê da Bacia do Alto Tietê, conforme legislação existente. O Diário mostrou, em fevereiro, que de 2016 a 2018 apenas três projetos apresentados por instituições da região receberam recursos do Fehidro (Fundo Estadual de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo). A cobrança pela água bruta é uma das fontes do fundo. No período citado, o benefício disponibilizou para investimentos R$ 103,661 milhões, mas apenas 4,63%, ou R$ 4,8 milhões, contemplaram projetos da região.



Ocupações se tornaram ‘grandes currais eleitorais’



Conter as ocupações irregulares a fim de proteger a Represa Billings é um dos objetivos da Lei Específica da Billings. Na avaliação de especialistas, isso não ocorreu porque as invasões se tornaram “grandes currais eleitorais”. “Focar na regularização fundiária tem um peso político muito grande”, pondera o Conselheiro do Conama (Conselho Nacional de Meio Ambiente) e presidente do Proam (Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental), Carlos Bocuhy. “São locais que concentram grande número de votos e, com isso, os governos têm muito receio em tomar medidas mais drásticas”, afirma.



Entre as dificuldades para se aplicar a lei, o advogado especialista em meio ambiente e presidente do MDV (Movimento em Defesa da Vida no Grande ABC), Virgílio de Alcides Farias, aponta que há entraves nos planos diretores dos municípios.



“Para atender interesses imobiliários e criação de currais eleitorais, os prefeitos incluíram as áreas de mananciais como zonas urbanas. Assim, as florestas responsáveis pelo ciclo das águas são suprimidas para dar lugar a loteamentos de baixa, média e alta classes sociais”, declara.



Coordenador do GT (Grupo de Trabalho) Meio Ambiente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, Murilo Valle diz que, apesar dos avanços, há dificuldade na contenção das ocupações. “Parcela da sociedade tem sofrido mais do que as outras, empurrando as pessoas mais pobres para lugares sem infraestrutura. Somado a isso, é possível falar em certa permissividade e dificuldade de estabelecer políticas públicas de habitação e condições de controle”, avalia. Valle afirma que o GT tem como prioridade retomar as discussões para revisão da legislação para buscar nova versão que consiga contemplar todos os problemas.

Sto.André iniciou 1.740 processos de regularização



Desde a aprovação e sanção da Lei Específica da Billings, Santo André realizou 1.740 processos administrativos para regularização fundiária com base na legislação nas áreas de mananciais dentro do município. Segundo a Prefeitura, deste total, 224 tratam de construção de alguma natureza, seja nova, reforma, regularização e/ou ampliação das tipologias possíveis para a região.



Dos 224 pedidos, 31 foram indeferidos, 96 tiveram alvarás de construção emitidos e 16 receberam certificado de regularização. Já dos 96 alvarás emitidos, 48 possuem certificado de conclusão e, os demais, estão em andamento.



A Secretaria de Meio Ambiente do município informou que, de 2009 a 2017, o número de processos da região do Parque Andreense chegou a 602. Antes da lei, em 2009, foram contabilizados seis pedidos. Em 2018 e 2019 (ainda em curso) foram 171 e 75 processos, respectivamente, relativos à toda Billings na área da cidade.



Diadema informou que a regularização fundiária no município tem sido feita por meio da Lei federal 13.465 de 2017, que é mais recente que a Lei Billings e atende melhor a situação da cidade. A Prefeitura não divulgou número de loteamentos e/ou residências regularizadas.

São Bernardo, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra não responderam aos questionamentos do Diário até o fechamento desta edição. Mauá e São Caetano não possuem áreas abrangidas pela legislação.