Após a morte de Gabriel Diniz, irmã do cantor se pronuncia pela primeira vez

02/06/2019 | 18:11



Gabriel Diniz que foi vítima fatal de uma tragédia de avião está fazendo muita falta para os seus fãs e sua família, é claro. Recentemente, o pai do cantor e sua namorada até comentaram um pouco melhor sobre o assunto, mas como a dor ainda é muito grande, cada um fala no seu devido tempo.

Desta vez, foi a irmã do artista, Mylena Diniz, que se pronunciou em suas redes sociais pela primeira vez depois da queda do avião. A engenheira compartilhou no último sábado, dia 1, uma foto dos dois e colocou tudo pra fora o que estava sentindo na legenda da publicação.

- Brother, não tem como colocar em palavras o tão grandioso é o seu coração, quão incrível você é e nem o tamanho do nosso amor. Cada segundo ao seu lado foi presente de Deus, cada música, cada treino, cada abraço, cada e ai, brother!?. Sou grata por essa benção que foi você em minha vida. Um anjo genuíno. Te amo com todas as forças. A gente só tem a gente!

Depois da repercussão da publicação, a imã do cantor decidiu deixar privada a sua conta no Instagram. Que triste, né? Só podemos desejar que a família tenha cada dia mais forças para lutar e honrar o nome de Gabriel Diniz.