Jeniffer Nascimento casa e recebe vários convidados famosos

02/06/2019 | 18:11



Jeniffer Nascimento que ficou ainda mais conhecida com seus trabalhos por ser a grande vencedora do PopStar, programa musical televisionado pela Rede Globo, finalmente subiu ao altar para dizer o tão esperado sim para o seu esposo, Jean Amorim. A cerimônia aconteceu em um sítio na região de Mogi das Cruzes, em São Paulo. Dá uma olhada nesse modelito escolhido pela cantora. Lindíssimo, né?

Camila Queiroz que sempre arrasa, foi uma das primeiras a chegar e estava toda trabalhada em um vestido com as costas abertas na tonalidade azul claro. A atriz aproveitou para dar uma paradinha depois da cerimônia e registrar uma foto com os noivos. Além disso, o marido de Queiroz, Klebber Toledo, também estava presente e estava simplesmente maravilhoso vestindo um terno azul escuro. Que casalzão!

Diferente de Camila Queiroz, Vanessa Giacomo pegou o casal na pista mesmo para fazer uma foto. A morena estava trabalhada em um vestidinho rosinha que ficou lindíssimo também.

E por falar em lindíssima, a atriz Isabella Santoni, também foi uma das famosas que marcou presença no casamento de Jeniffer Nascimento. A loira que foi acompanhada do namorado estava toda trabalhada no vermelho. Tanto na roupa, quanto no batom e no esmalte. Uau!

A festa foi por conta de Tiago Abravanel que botou todo mundo para dançar e pular e depois o cantor de pagode, Péricles, também subiu ao palco para deixar a noite mais especial para o casal.