Fagner fica fora de treino e Ramiro trabalha com bola no Corinthians

O lateral-direito Fagner voltou a ser desfalque do Corinthians no treino deste domingo, em preparação para o duelo com o Flamengo, na terça-feira, pelo jogo da volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Já o volante Ramiro, que se recupera de problema físico, treinou com bola com os demais companheiros.

O time comandado pelo técnico Fábio Carille treinou na manhã deste domingo porque não entrou em campo neste fim de semana. Seu jogo, contra o Goiás, pela sétima rodada, foi adiado em razão de choque de datas com seus jogos da Copa Sul-Americana, na semana passada, e da Copa do Brasil, na próxima terça. Não haveria tempo hábil de descanso para o elenco no intervalo destes dois confrontos por competições diferentes.

Assim, o time paulista ficará com um jogo a menos na tabela até enfrentar o Goiás, em data ainda a ser definida pela CBF.

A "folga" vem em boa hora para o Corinthians, que precisa se preparar bem para o duelo com o Flamengo. No jogo de ida, os paulistas foram derrotados por 1 a 0. E o confronto da volta será na casa do rival, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Para este confronto decisivo, Carille conta com Fagner, uma das principais lideranças da equipe. Por isso, resolveu poupá-lo da atividade deste domingo. O jogador fez apenas sessões de fisioterapia e atividades na academia, segundo o clube. Ele já havia ficado de fora da atividade anterior.

O lateral vem reclamando de dores na coxa esquerda. Exames não constataram lesão. Se sua condição física se deteriorar, poderá virar dúvida para a seleção brasileira. Ele e o goleiro Cássio foram convocados pelo técnico Tite para a disputa da Copa América, que tem início no dia 14. Os dois jogadores serão os últimos a se apresentar ao grupo, que já treina na Granja Comary, em Teresópolis.

A boa notícia do dia foi a participação do meio-campista Ramiro no treino. Ele faz trabalho de transição para o gramado e esteve no treino com bola ao lado dos demais companheiros do time. Ramiro iniciara a transição no sábado.

O grupo corintiano volta aos trabalhos nesta segunda, quando a preparação será encerrada. Logo em seguida, a delegação corintiana vai embarcar para o Rio de Janeiro. Para este duelo, Carille deve escalar Cássio; Fagner (Michel), Manoel, Henrique e Danilo Avelar; Ralf e Júnior Urso; Jadson, Sornoza e Clayson; Vagner Love.