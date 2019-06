Uefa divulga elenco ideal da Liga dos Campeões com três brasileiros na lista

02/06/2019 | 17:42



Terminada a edição 2018/19 da Liga dos Campeões com a conquista do Liverpool, concretizada no sábado, em vitória sobre o Tottenham por 2 a 0, a Uefa divulgou seu elenco ideal do torneio com a presença de três brasileiros: o goleiro Alisson e os atacantes David Neres e Lucas Moura.

Ao todo, a entidade máxima do futebol europeu selecionou 20 atletas divididos nas posições de goleiro, defensor, meio-campista e atacante. Dessa lista, que contou com a presença de apenas sete clubes (Ajax, Lyon, Liverpool, Barcelona, Manchester City, Tottenham e Juventus), não poderia faltar o goleiro Alisson, estrela do Liverpool, que teve atuação destacada em várias partidas, especialmente na decisão do último sábado, com defesas providenciais no fim do duelo inglês no estádio Wanda Metropolitano, em Madri.

Na frente, David Neres teve seu passe valorizado e até foi convocado por Tite para a disputa da Copa América pela seleção brasileira após a brilhante campanha de seu jovem e surpreendente Ajax. O brasileiro foi decisivo no ataque da equipe holandesa, principalmente ao eliminar o poderoso Real Madrid, nas oitavas de final da Liga dos Campeões.

Para o setor de ataque, Lucas Moura foi outro representante brasileiro, fazendo companhia, dentre outros, aos astros Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. O ex-são-paulino garantiu sua vaga devido a uma das partidas mais memoráveis da história do torneio, na qual marcou três gols na vitória de 3 a 2 diante do Ajax, em Amsterdã, pelas semifinais.

Como não poderia deixar de ser, o time campeão dominou a lista, com seis jogadores. Além de Alisson, o zagueiro Van Dijk, os laterais Alexander-Arnold e Robertson, o meia Wijnaldum e o atacante Sadio Mané figuravam entre os selecionados.

Confira a lista da Uefa:

Goleiros: Alisson (Liverpool) e Ter Stegen (Barcelona)

Defensores: Van Dijk (Liverpool); De Ligt (Ajax); Vertonghen (Tottenham); Alexander-Arnold (Liverpool) e Andy Robertson (Liverpool)

Meio-campistas: Sissoko (Tottenham); Ziyech (Ajax); De Bruyne (Manchester City); De Jong (Ajax); Ndombele (Lyon); Wijnaldum (Liverpool), David Neres (Ajax) e Sterling (Manchester City)

Atacantes: Lionel Messi (Barcelona); Tadic (Ajax); Mané (Liverpool); Cristiano Ronaldo (Juventus) e Lucas Moura (Tottenham).