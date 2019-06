Grécia: conservadores dominam segundo turno das eleições locais do país

02/06/2019 | 16:58



Candidatos apoiados pelos conservadores conquistaram 12 das 13 regiões da Grécia e venceram na maioria das cidades gregas, confirmando uma tendência observada no primeiro turno das eleições locais do país, realizado na semana passada, e na eleição do Parlamento Europeu, que ocorreu no mesmo dia.

Em Atenas, Costas Bakoyannis, filho do ex-prefeito conservador Dora Bakoyannis e sobrinho do líder da oposição Kyriakos Mitsotakis, foi eleito com mais de 65% dos votos na disputa contra um candidato apoiado pelo partido governista Syriza, de esquerda.

Apesar da surpresa em Thessaloiki, segunda maior cidade da Grécia, com a eleição de um dissidente conservador, o Nova Democracia de Mitsotakis confirmou sua posição como o principal partido e o favorito para ganhar a eleição nacional em 7 de julho. Fonte: Associated Press.