02/06/2019 | 16:21



A atriz e roteirista Flora Diegues morreu na manhã deste domingo, 2, aos 34 anos. Ela lutava contra um câncer havia três anos.

Flora, filha do cineasta Cacá Diegues, atuou no filme mais recente de seu pai - O Grande Circo Místico - e em novelas como Questão de Família, Além do Tempo, que ela teve que deixar para operar um aneurisma de emergência, e Deus Salve o Rei.

Flora Diegues iniciou sua carreira no filme Tieta do Agreste, também dirigido por Cacá, e teve passagens pelo teatro nas peças Os Melhores Anos de Nossas Vidas e O Auto da Compadecida.