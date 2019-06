'The Big Bang Theory': Warner exibe maratona, episódio final e bastidores

02/06/2019 | 16:13



Falta pouco para o grande final de The Big Bang Theory. Neste domingo, 2, às 22h, a Warner Channel vai transmitir o último episódio da 12ª e derradeira temporada da série nerd de sucesso. Para entrar no clima e prolongar a saudade, o canal terá uma programação especial antes e depois do season finale.

O último episódio, que terá duração de uma hora, é precedido de uma maratona com toda a 12ª temporada desde as 13h.

Passada a recordação e o final tão esperado, será exibido, às 22h50, o último episódio da segunda temporada de Young Sheldon, o spin-off que conta a história do gênio Sheldon Cooper.

Em seguida, o canal vai transmitir com exclusividade o especial Desvendando o Mistério: Um Adeus a Big Bang Theory. Trata-se de um minidocumentário de 22 minutos que mostra os bastidores e curiosidades sobre as 12 temporadas da série. A produção é comandada por Kaley Cuoco, que interpreta Penny, Johnny Galecki, que dá vida a Leonard.

Preparados para o "toc, toc, toc: adeus"?

Programação da final de The Big Bang Theory

Quando: domingo, 2 de junho de 2019

Onde: Warner Channel

Horário: desde 13h - maratona da 12ª temporada; 22h - episódio final de TBBT; 22h50 - episódio final da 2ª temporada de Young Sheldon; 23h15: documentário Desvendando o Mistério: Um Adeus a Big Bang Theory