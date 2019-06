Seleção olímpica estreia com goleada contra a Guatemala na França

02/06/2019 | 16:15



A seleção brasileira olímpica começou com vitória no Torneio Maurice Revello, o antigo Torneio de Toulon, na tarde deste domingo, em Aubagne, na França. A equipe sub-23 comandada por André Jardine, ex-São Paulo, passou com tranquilidade pela Guatemala pelo placar de 4 a 0, gols de Pedrinho, Bruno Tabata, Wendel e Douglas Luiz.

O Brasil está no Grupo B da competição, que conta ainda com França e Catar. O próximo compromisso do time nacional será contra os anfitriões do torneio, na próxima quarta-feira, em Salon-de-Provence, às 15h30 (horário de Brasília).

Sem poder contar com destaques que tiveram de ser dispensados a pedido de seus clubes, como Rodrygo, do Santos, e Renan Lodi, do Athletico-PR, a seleção brasileira ainda assim conta, na França, com novos valores que já brilham pelos profissionais em seus clubes, casos dos atacantes Pedro (Fluminense), Pedrinho (Corinthians) e Antony (São Paulo).

Pedrinho, por sinal, abriu para o Brasil aos 20 da etapa inicial, com o corintiano recebendo passe de Matheus Henrique, do Grêmio. Três minutos depois, foi a vez de Bruno Tabata, ex-Atlético-MG e que está no Portimonense de Portugal, ampliar, aproveitando-se de falha individual da zaga guatemalteca.

A partir do segundo gol, o ritmo do jogo caiu ainda mais, com a seleção brasileira relaxada na partida. Assim, apenas aos 40 minutos da etapa final, Wendel, do Internacional, em chute de fora da área, fez 3 a 0, e Douglas Luiz, do Mahchester City e emprestado ao Girona da Itália, fechou a goleada em cobrança firme de pênalti, aos 43.