Hora de entregar

02/06/2019



A drástica situação financeira com que se depararam os prefeitos ao assumirem o mandato em 1º de janeiro de 2017 justifica o ritmo lento dos primeiros anos das administrações municipais – no Grande ABC e em qualquer outra região do Brasil. Não era possível cobrar muito dos recém-empossados, pois muitos deles foram surpreendidos por orçamentos bem aquém da estimativa. A própria população, ciente dos desafios impostos aos novos governantes, evitou as críticas. Agora, porém, quando se entra no sexto mês do terceiro ano de governo, a situação começa a ficar mais grave.

O terceiro ano de governo equivale à chegada do indivíduo à idade adulta. A fase da experiência e do planejamento cede lugar à da execução. É hora de deixar as desculpas de lado e assumir as responsabilidades. Em vez de transferir culpa aos antecessores, precisa-se do arregaçar de mangas. Aos desafios, deve-se responder com trabalho. Se falta dinheiro, deve sobrar criatividade. Até porque a paciência dos cidadãos já atingiu limite razoável.

Diante da persistência da crise financeira no Brasil, evidenciada pela queda de 0,2% no PIB (Produto Interno Bruto) no primeiro trimestre do ano, é necessário esclarecer à população o tamanho do impacto da queda na arrecadação de verbas e do aumento dos gastos públicos. Se os administradores entenderem que é o caso de atrasar a entrega de determinados compromissos ou de desistir de outros, que comuniquem à sociedade – e, evidentemente, arquem com as consequências, que podem ser graves.

A menos de dois anos de voltarem às ruas para pedir ao eleitor que renove seu voto de confiança nas urnas eletrônicas, os atuais prefeitos têm de ter em mente que o tempo do marketing ficou para trás. Agora é hora de agir. Ou se cumpre o prometido de quatro anos atrás ou é melhor nem se candidatar à reeleição. Os últimos resultados eleitorais têm mostrado que a população brasileira não costuma dar segunda chance a quem muito promete e pouco entrega. O que, diga-se, demonstra alto grau de maturidade da democracia nacional.