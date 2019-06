Após separação de Marcelo Carvalho, Luciana Gimenez diz não se sentir mais dona da RedeTV!

02/06/2019 | 16:11



Após se separar de Marcelo Carvalho, Luciana Gimenez declarou não se considerar mais a dona da RedeTV!. Durante participação no Programa do Raul Gil, do SBT, exibido no último sábado, dia 1º, a apresentadora falou um pouco sobre sua vida pessoal e, de quebra, deu alguns detalhes sobre o divórcio.

- Você não é a dona RedeTV?, quis saber Raul Gil.

- Não mais, né?!, respondeu ela, em seguida.

Sobre a separação, ocorrida em março de 2018, Luciana declarou que sua relação de quase duas décadas com Marcelo de Carvalho, sócio da RedeTV!, foi um casamento de sucesso.

- Ficamos juntos por 15 ou 16 anos, foi bastante tempo. Então foi um casamento de sucesso. A gente nunca sabe o que vai acontecer no futuro, mas, por enquanto, é não [não há chances de voltarmos]. Eu quero é ser feliz. Acho que a gente tem que que acordar e só pensar nisso.

Porém, não nega ter passado maus bocados assim que ficou solteira novamente.

- A separação foi difícil, não vou mentir. Ninguém casa para se separar depois, mas sinto falta de um amorzão, sim, concluiu.