02/06/2019 | 16:11



Carol Dantas juntos as escovas de dentes com Vinicius Martinez na tarde do último sábado, dia 1, em uma cerimônia íntima realizada em São Paulo! O casal, que está esperando o primeiro filho, reuniu amigos e familiares para celebrar o momento especial.

A ocasião contou com uma decoração para lá de fofa! Os convidados se depararam com um bolo produzido e docinhos de diversos sabores.

Porém, o que chamou atenção mesmo foi Davi Lucca, filho de Carol com o jogador Neymar Jr. O menino, que tem sete anos de idade, posou com a mãe e o padrasto e não deixou de esbanjar o maior sorrisão. Felicidades para a família, né?