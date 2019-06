Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



03/06/2019 | 07:00



Escreveu dom Claudio:

Os três pontos que mais caracterizam a atuação de dom Jorge nos 35 anos em que viveu no Grande ABC foram:

1 – Sua firme solidariedade com os trabalhadores.

2 – Sua preocupação e ação em favor dos favelados e das crianças carentes.

3 – Seu amor pastoral por seus padres.



Escreveu o jornalista Benedito Bueno, com o título que usamos na Memória de hoje – ‘O cajado do pastor’:



Dom Jorge foi obrigado a submeter-se a humilhantes e intermináveis interrogatórios político-militares, numa verdadeira ‘via crucis’, onde o algoz principal era a ignorância dos que presidiam os inquéritos.



Em sua crônica costumeira no Diário, Guido Fidelis assinalou:



O golpe militar fazia vítimas. Dom Jorge estava no Exterior. Era um bispo polêmico, amigo das classes sofridas. No seu retorno, o medo diminuiu o grupo de amigos que Esteve em Santos para recepcioná-lo. Lá compareci, juntamente com o prefeito Fioravante Zampol, o vereador Bruno José Daniel e o advogado Cid Flaquer Scartezzi, hoje ministro do Tribunal de Recursos.



O jornalista José Marqueiz destacou o esforço de dom Jorge em deixar um legado por escrito:



Durante os últimos meses de sua vida, dom Jorge Marcos de Oliveira dedicou um pouco de seu escasso tempo para gravar suas memórias. Fechava a porta e a janela de seu pequeno escritório e começava a relembrar coisas de sua vida, que iriam servir para a conclusão do livro Dom Jorge, o Bispo dos Operários.



Ele meditava muito antes de falar. Em seu último depoimento, ele fala da primeira greve de trabalhadores em Santo André, do encontro com o então presidente Juscelino Kubitschek e do governador do Estado Jânio Quadros. Fala de Carlos Marighela, ressaltando: “Ele podia ser comunista, mas não era inimigo do Brasil”.



Por fim, o último artigo. Dom Jorge havia iniciado uma série no Diário. Publicara o primeiro. O segundo estava pronto. Foi encontrado e enviado ao jornal – ‘Notas sobre a Igreja Católica – II’:



A Igreja não tem tropas armadas, mas tem a palavra iluminada pelo espírito da verdade, que pede prestação de contas da verdade em toda a sua amplidão.



Os dois pólos da Igreja são Deus e o homem. Princípio e fim são o Senhor; pessoal e social é o homem.



Diário há 30 anos

Sábado, 3 de junho de 1989 – ano 32, edição 7082

Manchete – Grevistas depredam dez ônibus em Mauá

Grande ABC – Prefeituras vão à Justiça contra barragem móvel do Rio Tietê. A barragem móvel foi inaugurada em 21 de maio, pelo governador Orestes Quércia, e é responsável pelo despejo de 100% do esgoto da Grande São Paulo na Represa Billings.

Santo André – Vinte ambulantes que vendem cachorro-quente no Centro cercaram com carrinhos a porta onde mora o prefeito Celso Daniel, para pedir o fim do decreto que impede a presença dos marreteiros em ruas centrais.

Automobilismo – Carro zero aumenta 17,33%, mas a linha de montagem da Ford continua parada por falta de peças.

Cultura & Lazer – Cine-Teatro Martins Pena, de São Bernardo, faz ciclo com Woody Allen.