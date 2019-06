02/06/2019 | 15:11



Tatá Werneck encantou seus seguidores no último sábado, dia 1, ao compartilhar um antes de depois ao lado de sua amiga, a atriz Priscila Steinman. A apresentadora do programa Lady Night, que está esperando a primeira filha com Rafael Vitti, exibiu sua barriguinha de quatro meses.

No clique, as duas ainda aparecem com a filha de Priscila, Rosa. Como legenda, Tatá escreveu:

- Nesse dia minha grande amiga veio aqui já com essa barriga linda e eu fiquei emocionada. Mas eu já estava grávida e não sabia. Hoje ela segura a sua linda filha rosa e eu já estou com a nome temporário Clovis na barriga, escreveu.