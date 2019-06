Caio Castro participa do Tamanho Família e se declara para a avó: - Ela foi o amigo que eu não tive na infância

02/06/2019 | 15:11



Márcio Garcia recebeu no programa deste domingo, dia 2 de junho, Letícia Colin e Caio Castro para mais um Tamanho Família. E claro, o programa foi recheado de muito choro e muita risada entre as famílias.

O ator participou de uma dinâmica em que ele inicialmente ficava ouvindo uma música nos fones bem alta e enquanto isso, seu primo respondia uma série de questões sobre a vida do artista. Quando chegou a hora de Caio responder, o ator afirmou que um de seus maiores medo é do Chucky - O Boneco Assassino. Você acreditaria nisso?

Logo em seguida, Colin entrou para brincar também e escolheu uma das pessoas que tem mais afinidade na família, sua mãe e por incrível que pareça a família Castro ainda levou a maior pontuação. Quando questionada sobre qual cantor ou cantora ela mais gosta, Letícia foi bem direta e respondeu Marisa Monte, mas a mãe da atriz se confundiu e achou que Tony Ramos lançaria um álbum.

Apesar de se emocionar muito durante o programa, Caio que é um molecão, colocou todo mundo pra cantar e dançar a música Ragatanga do grupo brasileiro Rouge. Os amigos e familiares do ator chegaram até a levantar para dançar junto com o artista.

Letícia contou uma história que deixou Márcio Garcia até um pouco abalado. A atriz comentou durante o programa que era super ligada com os avós e no mesmo dia que estava viajando para ir ao velório de seu avô, a sua avó que também estava internada na época, acabou falecendo no mesmo dia. A artista que é a filha mais nova da família contou que a morte acabou tendo uma nova visão para a família e eles sabiam que os dois ficariam super bem juntos nesta despedida.

Caio por sua vez, levou um susto enorme ao ver seus pais, que são separados, entrando para fazer uma homenagem a ele de mãos dadas. Mas não foi só isso, o ator comentou que até os 18 anos de idade ele era o menino mimado e filho único da família, depois com a separação de seu pai, Enzo apareceu na vida do ator e mudou muitas coisas. Mas uma coisa que não mudou foi o carinho e todo o respeito de Caio por ter sido criado com a avó:

- Ela foi o amigo que eu não tive na infância e ela supriu todas as necessidades que eu tive. Ela fez muito por mim enquanto meus pais estavam longe. Eu fico muito contente e tranquilo de saber usar de uma forma tudo o que eu aprendi com toda a minha família. Isso pra mim é uma missão cumprida. Que declaração incrível!