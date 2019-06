Neymar se defende de acusação de estupro e divulga troca de mensagens

02/06/2019 | 14:53



O atacante Neymar, que está sendo acusado de estupro por uma mulher, se pronunciou pela primeira vez sobre a situação e garantiu que é inocente. Para provar seu argumento, ele divulgou na noite deste sábado, nas redes sociais, trechos de supostas conversas com a moça, que inclui fotos dela, em mensagens trocadas pelo celular.

"Estou sendo acusado de estupro. É uma palavra pesada, é uma coisa muito forte, mas é o que está sendo feito no momento. Fui pego de surpresa. Foi muito ruim, muito triste escutar isso, porque quem me conhece sabe do meu caráter, da minha índole, sabe que eu jamais faria uma coisa desse tipo", disse em um vídeo gravado, visivelmente abalado.

"O que aconteceu num dia foi uma relação entre um homem e uma mulher, entre quatro paredes, algo que acontece com todo casal, e no dia seguinte não aconteceu nada demais. A gente continuou trocando mensagem, ela me pediu lembrança pro filho e eu ia levar. Agora estou sendo pego de surpresa por causa disso", continuou.

As trocas de mensagens divulgadas por Neymar mostram um suposto flerte entre o jogador e a mulher, com fotos íntimas que teriam sido enviadas pela moça e declarações dos dois lados. "Vai gostar ainda da massagem que vou te fazer", diz ela em determinado momento. "Saudade do que a gente não viveu ainda", comenta Neymar.

O jogador pagou a passagem aérea e a hospedagem da mulher, cujo o nome precisa ser mantido em sigilo, para Paris. Depois de desembarcar, eles trocaram mensagens e Neymar falou que já estava ingerindo bebida alcoólica. Ela respondeu: "Nossa, também quero. 203 (provavelmente o número do quarto). Pode entrar. E pula em cima de mim".

Em determinado momento, ela envia uma foto com uma roupa preta e Neymar comenta: "Muita roupa". Ela então responde: "Vem tirar". A moça também pediu para o jogador do Paris Saint-Germain e da seleção brasileira um presente para seu filho e ele afirmou que iria providenciar.

Na sexta-feira, a mulher registrou um Boletim de Ocorrência na 6ª Delegacia de Defesa da Mulher, em Santo Amaro. Ela conta que foi estuprada pelo jogador em 15 de maio, em Paris.

No documento, a vítima relata que conheceu o jogador pelo Instagram e, após trocas de mensagens, foi convidada por Neymar para ir até Paris para um encontro. Um assessor do atacante, que a moça chamou de "Gallo", entrou em contato e passou os dados da passagem aérea e de hospedagem em Paris.

O B.O. indica que a mulher viajou em 14 de maio e no dia seguinte chegou à capital francesa, se hospedando no hotel Sofitel Paris Arc Du Triomphe. Ela contou que Neymar chegou por volta de 20 horas no hotel, aparentemente embriagado, e após conversarem e trocarem carícias, o jogador se tornou agressivo e "mediante violência, praticou relação sexual contra a vontade da vítima".

A mulher deixou a França no dia 17 de maio e explicou que, por estar abalada emocionalmente, não quis registrar o B.O. em outro país e optou por fazer em São Paulo, onde vive.

"O que aconteceu foi totalmente ao contrário do que falam, do que dizem. É muito triste acreditar que o mundo está assim, que tem pessoas que querem se aproveitar, querem extorquir as outras pessoas. É realmente triste, é realmente doloroso", afirmou o jogador. "Fui induzido a isso. Foi algo que aconteceu, uma armadilha, e acabei caindo. Que isso sirva de lição daqui em diante", resumiu.

A assessoria de imprensa da NR Sports também divulgou um comunicado sobre a acusação ao atleta. Mais cedo, o pai do jogador disse que ele sofreu uma tentativa de extorsão por parte do advogado da suposta vítima, que teria pedido dinheiro para não registrar o Boletim de Ocorrência.

Confira abaixo o comunicado da NR Sports:

Foi divulgado hoje, há algumas horas, uma notícia envolvendo o atleta Neymar Jr., sob a acusação de estupro.

A suposta vítima, inclusive, registrou Boletim de Ocorrência, amplamente divulgado na imprensa.

Apesar de ter ficado surpreso com a notícia, os fatos já eram de conhecimento do atleta e do seu estafe, tendo em vista que há poucos dias foi vítima de tentativa de extorsão, praticada por um advogado da cidade de São Paulo, que, segundo a sua versão, representava os interesses da suposta vítima.

Os advogados do atleta foram imediatamente comunicados e desde então estão adotando todas as providências pertinentes.

Diante do infeliz, ilegal e ultrajante acontecimento, repudiamos completamente as injustas acusações e, sobretudo, a exposição na imprensa de uma situação extremamente negativa.

Todas as provas da tentativa de extorsão e da inexistência de estupro serão apresentadas à Autoridade Policial oportunamente.